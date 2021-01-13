Прямой эфир

Массовое отравление в Дагестане. Что известно?

13 января 2021 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Число отравившихся в дагестанском Буйнакске увеличилось до 71. Среди них 61 ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациенты поступают в больницу с симптомами пищевого отравления.

Массовое отравление в Дагестане. Что известно?-1

Первые случаи были зафиксированы еще в начале недели. Среди наиболее вероятных причин плохого самочувствия пострадавших рассматривают некачественную воду, а также просроченные продукты из подарочных наборов. Специалисты проводят проверку.

Массовое отравление в Дагестане. Что известно?-4

До момента получения результатов экспертизы жителей города призывают не пить воду из-под крана. Ведется расследование.

# Массовое отравление # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США осудили и казнили женщину за убийство 2004 года
13 января 2021 12:31

В США осудили и казнили женщину за убийство 2004 года

В Мадриде самая низкая температура за последние 76 лет. Как жители Испании справляются с непогодой
13 января 2021 12:30

В Мадриде самая низкая температура за последние 76 лет. Как жители Испании справляются с непогодой

Стало известно, как пройдёт инаугурация Байдена 20 января
13 января 2021 12:24

Стало известно, как пройдёт инаугурация Байдена 20 января