Массовое отравление в Дагестане. Что известно?

Новости России. Число отравившихся в дагестанском Буйнакске увеличилось до 71. Среди них 61 ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациенты поступают в больницу с симптомами пищевого отравления.
Новости России. Число отравившихся в дагестанском Буйнакске увеличилось до 71. Среди них 61 ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациенты поступают в больницу с симптомами пищевого отравления.
Первые случаи были зафиксированы еще в начале недели. Среди наиболее вероятных причин плохого самочувствия пострадавших рассматривают некачественную воду, а также просроченные продукты из подарочных наборов. Специалисты проводят проверку.
До момента получения результатов экспертизы жителей города призывают не пить воду из-под крана. Ведется расследование.