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Массовая стрельба в США: при задержании преступника были убиты 5 человек

30 апреля 2024 07:41
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В США очередной случай массовой стрельбы. Хотя то, что произошло в Северной Каролине, скорее, можно назвать настоящим боем: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагические события развернулись в небольшом городке Шарлотт.

Массовая стрельба в США: при задержании преступника были убиты 5 человек-1

Когда полицейские приехали к одному из домов, чтобы задержать подозреваемого в незаконном хранении оружия, по ним был открыт шквальный огонь. В результате были убиты четверо правоохранителей, еще четверо получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. После того как на место ЧП прибыли спецназ и бронетехника, начался штурм дома. Бой продолжался три часа, в ходе которого был убит один из стрелков. Во время перестрелки в здании находились еще женщина и 17-летний подросток. Они задержаны, и сейчас их допрашивают следователи.

Массовая стрельба в США: при задержании преступника были убиты 5 человек-4

Джонни Дженнингс, начальник полиции города Шарлотт (США):
После долгого противостояния мы смогли очистить этот дом и подтвердить, что внутри находились еще два человека. Их доставили в полицейский участок как подозреваемых. И мы сейчас пытаемся определить, что именно произошло внутри дома. У нас очень много вопросов, на которые мы пока не получили ответов, но расследование только началось и мы выясним все обстоятельства трагедии и найдем всех виновных.

Массовая стрельба в США: при задержании преступника были убиты 5 человек-7

Следователи предполагают, что по меньшей мере один из задержанных стрелял в сотрудников правоохранительных органов. Американские СМИ назвали перестрелку в Шарлотте одним из самых кровавых нападений на полицейских в США за несколько последних десятилетий.

# Стрельба в США

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