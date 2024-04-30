Массовая стрельба в США: при задержании преступника были убиты 5 человек

В США очередной случай массовой стрельбы. Хотя то, что произошло в Северной Каролине, скорее, можно назвать настоящим боем: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагические события развернулись в небольшом городке Шарлотт.

Когда полицейские приехали к одному из домов, чтобы задержать подозреваемого в незаконном хранении оружия, по ним был открыт шквальный огонь. В результате были убиты четверо правоохранителей, еще четверо получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. После того как на место ЧП прибыли спецназ и бронетехника, начался штурм дома. Бой продолжался три часа, в ходе которого был убит один из стрелков. Во время перестрелки в здании находились еще женщина и 17-летний подросток. Они задержаны, и сейчас их допрашивают следователи.

Джонни Дженнингс, начальник полиции города Шарлотт (США):

После долгого противостояния мы смогли очистить этот дом и подтвердить, что внутри находились еще два человека. Их доставили в полицейский участок как подозреваемых. И мы сейчас пытаемся определить, что именно произошло внутри дома. У нас очень много вопросов, на которые мы пока не получили ответов, но расследование только началось и мы выясним все обстоятельства трагедии и найдем всех виновных.