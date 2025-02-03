Маск заявил, что USAID финансировало разработку биооружия

По словам Илона Маска, USAID (агентство США по международному развитию) финансирует исследование по созданию биологического оружия, в том числе COVID-19, за счет налоговых отчислений. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Илона Маска, USAID (агентство США по международному развитию) финансирует исследование по созданию биологического оружия, в том числе COVID-19, за счет налоговых отчислений. Об этом пишет РИА Новости.
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Он назвал USAID преступной организацией.
В Белом доме заявили, что глава американского государства Трамп приостановил помощь другим государствам на 90 дней, чтобы оценить, соответствуют ли эти программы внешней политике США.