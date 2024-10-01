Миротворческое учение ОДКБ началось в Казахстане

Контингент миротворческих сил Беларуси участвует в командно-штабном учении в Казахстане. Противодействовать всему спектру современных вызовов и угроз призваны именно миротворческие силы ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они являются неотъемлемой частью коллективных сил, должны быть в постоянной готовности к проведению операций в соответствии с решениями Совета коллективной безопасности ОДКБ как на территории государств-членов организации, так и за ее пределами по мандату ООН.

В Казахстане будет вестись отработка учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема беженцев, при сопровождении колонн и грузов, а также оказание гуманитарной помощи. Всего в маневрах задействованы более 2 тысяч военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, авиационная техника и беспилотники.