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США перебрасывают военные силы на Ближний Восток для сдерживания Ирана

01 октября 2024 10:41
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Взрывы в Ливане, Сирии, Газе и ответный удар «Хезболлы» по Израилю. Конфликт на Ближнем Востоке перешел в горячую фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США перебрасывают военные силы на Ближний Восток для сдерживания Ирана-2

Израильские истребители совершили восемь налетов на Бейрут. В зоне риска оказался лагерь палестинских беженцев, где находится 20 тысяч человек. Разрушены восемь зданий. В ЦАХАЛ заявили, что все пораженные цели представляли угрозу. По сообщениям из Ливана, не менее 10 человек погибли в результате ночных атак. Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции. Она получила название «Стрелы севера». Командование ЦАХАЛа призвало жителей приграничных районов эвакуироваться.

США перебрасывают военные силы на Ближний Восток для сдерживания Ирана-4

Под огнем ЦАХАЛА оказался также сирийский Дамаск. Там три человека погибли и 9 получили ранения. Параллельно атаки продолжались и по сектору Газа. СМИ сообщают о шести жертвах среди мирного населения. Снаряды прилетели в школу, где от бомбежек укрывались переселенцы. Ответ на агрессию Израиля был предсказуем. «Хезболла» выпустила по еврейскому государству около 35 ракет. Целью стали военные базы и предприятия на севере страны. 

США поддержали планы Израиля по проведению ограниченных операций по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» и перебрасывают военные силы в регион для сдерживания Ирана. Франция направила к берегам Ливана военный корабль на случай, если потребуется эвакуация ее граждан из региона.

# Международная политика

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