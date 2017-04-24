Марин Ле Пен: Пора освободить французский народ от оков надменной элиты

Новости Франции. Результаты Марин Ле Пен – это показатель настроений французов, недовольных потоком мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидер партии «Национальный фронт» выступает за выход Франции из Европейского союза.
Марин Ле Пен, кандидат в президенты Французской Республики:
На этих выборах речь идет о необузданной глобализации, которая угрожает нашей цивилизации. Пора освободить французский народ от оков надменной элиты, которые диктует ему свою волю.
И да, я – народный кандидат!
Подробности главной политической дуэли во Франции в видеоматериале.