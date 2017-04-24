Прямой эфир

Марин Ле Пен: Пора освободить французский народ от оков надменной элиты

24 апреля 2017 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Результаты Марин Ле Пен – это показатель настроений французов, недовольных потоком мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер партии «Национальный фронт» выступает за выход Франции из Европейского союза.

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Французской Республики:
На этих выборах речь идет о необузданной глобализации, которая угрожает нашей цивилизации. Пора освободить французский народ от оков надменной элиты, которые диктует ему свою волю.

И да, я – народный кандидат!

Подробности главной политической дуэли во Франции в видеоматериале.

# Выборы во Франции # Марин Ле Пен

Другие новости рубрики

Все новости
За кого будут голосовать французы
24 апреля 2017 18:50

За кого будут голосовать французы

Ей 63, ему 39. История любви Эммануэля и Бриджит Макронов
24 апреля 2017 18:46

Ей 63, ему 39. История любви Эммануэля и Бриджит Макронов

Две тысячи гладиаторов, сенаторов, дев и священников: парад древнеримских костюмов прошел в Риме
24 апреля 2017 17:54

Две тысячи гладиаторов, сенаторов, дев и священников: парад древнеримских костюмов прошел в Риме