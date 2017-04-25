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Марин Ле Пен покинула пост лидера партии «Народный фронт»

25 апреля 2017 18:53
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Новости Франции. Таким образом, она решила сосредоточиться перед предстоящим вторым туром президентских выборов во Франции.

Он назначен на 7 мая.

Марин Ле Пен покинула пост лидера партии «Народный фронт»-1

Первый тур голосования состоялся в минувшее 23 апреля. По подсчетам избирательной комиссии, первое место занял Эманнуэль Макрон, называющий себя центристом. Он набрал чуть более 24% голосов. Ле Пен уступила сопернику лишь 2% и заняла второе место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее о президенских выборах во Франции здесь.

# Выборы во Франции # Марин Ле Пен # Фотофакт

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