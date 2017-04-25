Марин Ле Пен покинула пост лидера партии «Народный фронт»

Первый тур голосования состоялся в минувшее 23 апреля. По подсчетам избирательной комиссии, первое место занял Эманнуэль Макрон, называющий себя центристом. Он набрал чуть более 24% голосов. Ле Пен уступила сопернику лишь 2% и заняла второе место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.