Эммануэль Макрон VS Марин Ле Пен: кто займет Елисейский дворец?

Новости Франции. Главная политическая новость Европы: во Франции определены участники второго тура президентских выборов. Точку в голосовании 23 апреля поставили массовые беспорядки в Париже. А вот противостояние электоральных интересов в стране продолжится вплоть до 7 мая. Второй тур и интрига – кто займет Елисейский дворец?

Утро в Париже после бессонной ночи. Пока считали голоса, в столице и еще 12 городах Франции вспыхнули беспорядки.

Люди на улице протестовали против итогов голосования. Впрочем, они явно в меньшинстве.

Итог первого тура президентской гонки – Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен через две недели снова сразятся за голоса избирателей.

У сторонников остальных кандидатов на глаза наворачиваются слезы. Подробности главной политической дуэли во Франции в видеоматериале.