Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам

Во время визита во Вьетнам французский президент Эммануэль Макрон при выходе из самолета получил пощечину от своей жены Брижит. Об этом пишет РИА Новости.

Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец. Чуть ранее в сети появился ролик, на котором Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер сидят в купе поезда, где на кадрах видео было запечатлено, что перед ними на столе лежали белый сверток бумаги, ложка и палочка.

Пользователи предположили, что перед ними лежали подозрительные предметы, но при появлении камер лидеры быстро их спрятали.