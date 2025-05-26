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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам

26 мая 2025 10:08
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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам-0

Во время визита во Вьетнам французский президент Эммануэль Макрон при выходе из самолета получил  пощечину от своей жены Брижит. Об этом пишет РИА Новости.

Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец. Чуть ранее в сети появился ролик, на котором Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер сидят в купе поезда, где на кадрах видео было запечатлено, что перед ними на столе лежали белый сверток бумаги, ложка и палочка.

Пользователи предположили, что перед ними лежали подозрительные предметы, но при появлении камер лидеры быстро их спрятали.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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