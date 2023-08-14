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Макгрегор: в Украине выкопали более 120 тыс. могил после разгрома контрнаступления ВСУ

14 августа 2023 15:01
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Украина уничтожена, население страны уменьшилось до 19-20 млн. Потери ВС Украины исчисляются 350-400 тысяч человек. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости. 

Полковник сообщил о снимках из космоса, где видны свежие могилы для погибших военных ВСУ. Речь идет о периоде после начала провального контрнаступления, отмечает Макгрегор. По его информации, примерное число потерь – 123 тыс. человек. 

Украина начала наступательную операцию сразу на нескольких направлениях 4 июня текущего года. В конце прошлого месяца российский лидер Владимир Путин заявлял, что успеха украинские войска не достигли ни на одном из них. ВСУ несут серьезные потери как в живой силе, так и технике. По сообщениям российского Минобороны, Киеву не помогают поставки оружия и танков со стороны западных стран.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор # Владимир Путин

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