Украина уничтожена, население страны уменьшилось до 19-20 млн. Потери ВС Украины исчисляются 350-400 тысяч человек. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

Полковник сообщил о снимках из космоса, где видны свежие могилы для погибших военных ВСУ. Речь идет о периоде после начала провального контрнаступления, отмечает Макгрегор. По его информации, примерное число потерь – 123 тыс. человек.

Украина начала наступательную операцию сразу на нескольких направлениях 4 июня текущего года. В конце прошлого месяца российский лидер Владимир Путин заявлял, что успеха украинские войска не достигли ни на одном из них. ВСУ несут серьезные потери как в живой силе, так и технике. По сообщениям российского Минобороны, Киеву не помогают поставки оружия и танков со стороны западных стран.