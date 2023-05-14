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Макгрегор: США не в состоянии восполнить потери бронетехники ВСУ своими поставками

14 мая 2023 08:55
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Западные страны не в состоянии восполнить потери бронетехники Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости заявление бывшего главного советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.  

Он обратил внимание, что армия Украины лишилась порядка 10 тысяч единиц бронированной техники, что является невероятно большим числом. На его взгляд, наверстать эти потери не удастся. Макгрегор также подчеркнул, что колоссальные потери бронетехники являются подтверждением исключительной результативности действий российской армии по выведению техники из строя.   

Он сделал вывод, что снабжение Киева вооружением способно обеспечить американский военно-промышленный комплекс доходами, но не позволит переломить дальнейший ход развития конфликта.  

# Оружие и боеприпасы # Дуглас Макгрегор

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