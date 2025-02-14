МАГАТЭ сообщило о взрыве на Чернобыльской АЭС

Несмотря на оттепель между Москвой и Вашингтоном, украинский кризис продолжает накаляться. Ночью на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии. По предварительной информации, в защитный саркофаг над поврежденным четвертым реактором попал неизвестный беспилотник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, около 2 часов ночи группа МАГАТЭ на электростанции услышала взрыв, исходящий из нового безопасного конфайнмента, что в свою очередь привело к пожару. На данный момент пока нет никаких признаков нарушения внутренней оболочки укрытия, о жертвах также не сообщается. Как подтвердили в агентстве, уровень радиации внутри и снаружи остается нормальным и стабильным, а специалисты продолжают отслеживать ситуацию.