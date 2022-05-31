Прямой эфир

Люди больше не нужны. В Сингапуре роботы работают в библиотеках, на стройках, в кафе

31 мая 2022 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сингапура. В Сингапуре нашли высокотехнологичный способ справиться с дефицитом рабочей силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Люди больше не нужны. В Сингапуре роботы работают в библиотеках, на стройках, в кафе-1

На стройках, в библиотеках и даже кафе там трудятся роботы. Они прекрасно заменили людей, которые не очень хотят заниматься пыльной и низкооплачиваемой работой. Например, замечательно справляются с профессией геодезиста, не боясь грязи, пыли и прочих неудобств, которых много на стройплощадке. Безропотно протирают пыль с библиотечных полок и собирают мусор. Более того, они научились готовить кофе.  

Люди больше не нужны. В Сингапуре роботы работают в библиотеках, на стройках, в кафе-4

А работа в общепите вообще открывает широкие перспективы как для людей, так и для роботов. Особенно во время пандемии коронавируса. Они не могут заразиться и передать болезнь другому. Правда, к этому технологическому прогрессу сами сингапурцы отнеслись весьма настороженно. Они все-таки предпочитают иметь дело с людьми.  

# Роботы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первая смерть от оспы обезьян. Кто умер и в какой стране это случилось?
31 мая 2022 13:17

Первая смерть от оспы обезьян. Кто умер и в какой стране это случилось?

В Канаде запретили продажу пистолетов и игрушечного оружия
31 мая 2022 13:17

В Канаде запретили продажу пистолетов и игрушечного оружия

В Египте обнаружили около 300 нетронутых захоронений. Какие вещи там нашли?
31 мая 2022 09:46

В Египте обнаружили около 300 нетронутых захоронений. Какие вещи там нашли?