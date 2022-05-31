Люди больше не нужны. В Сингапуре роботы работают в библиотеках, на стройках, в кафе

Новости Сингапура. В Сингапуре нашли высокотехнологичный способ справиться с дефицитом рабочей силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стройках, в библиотеках и даже кафе там трудятся роботы. Они прекрасно заменили людей, которые не очень хотят заниматься пыльной и низкооплачиваемой работой. Например, замечательно справляются с профессией геодезиста, не боясь грязи, пыли и прочих неудобств, которых много на стройплощадке. Безропотно протирают пыль с библиотечных полок и собирают мусор. Более того, они научились готовить кофе.