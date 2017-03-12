Лондон не настроен платить Евросоюзу компенсацию за Brexit

Новости Великобритании. Британия выйдет из ЕС в марте 2019 года. Об этом заявил Министр Соединенного Королевства по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Причем сделает это страна на максимально выгодных для себя условиях.

В частности, Лондон настроен отказаться от выплаты Евросоюзу 60 миллиардов евро после выхода из ЕС.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС и тем самым запустить процедуру Brexit уже во вторник, 14 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.