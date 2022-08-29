Литва завершила строить забор на границе с Беларусью. 502 км сооружения обошлись в 152 млн евро

Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью. 502 километра сооружения обошлись казне в 152 миллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас идет закупка систем видеонаблюдения, устранение мелких дефектов и восстановление дорог.

Изначально Вильнюс рассчитывал построить забор за счет денег Евросоюза. Однако Брюссель отказал в поддержке этого проекта, сославшись на мнение большинства. Оказалось, что страны ЕС не хотят финансировать возведение подобных заграждений. Также Литве был высказан протест против действий пограничников, которые разворачивали беженцев обратно в Беларусь вместо предоставления гуманитарной помощи.