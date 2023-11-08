Литва введёт налог на дождевую воду с 2024-го

И для литовских властей все средства оказались хороши. Так, со следующего года люди, которые собирают дождевую воду для своих нужд, обязаны регистрировать этот вид деятельности, а также вести учет самостоятельно. Предложение уже одобрено Сеймом Литвы. Оно вступит в силу в январе. Платить придется одинаково и частным лицам, и ГЭС.