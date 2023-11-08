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Литва введёт налог на дождевую воду с 2024-го

08 ноября 2023 18:08
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Новости Литвы. Литва введет налог на дождь. Страна потерпела серьезные расходы на оборону, поэтому пополнить казну необходимо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва введёт налог на дождевую воду с 2024-го-1

И для литовских властей все средства оказались хороши. Так, со следующего года люди, которые собирают дождевую воду для своих нужд, обязаны регистрировать этот вид деятельности, а также вести учет самостоятельно. Предложение уже одобрено Сеймом Литвы. Оно вступит в силу в январе. Платить придется одинаково и частным лицам, и ГЭС.

# Налоги # Новости Литвы # Фотофакт

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