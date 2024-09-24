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Литва украла у Зимбабве белорусские пожарные машины

24 сентября 2024 16:54
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Литва решила провернуть очередную благотворительную акцию в поддержку Украины. На этот раз Киеву бескорыстно передали около 20 белорусских пожарных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вот только со щедрым подарком вышел большой конфуз. Оказывается, спецтехника литовскими властями была, можно сказать, украдена. Партию пожарных машин в количестве 17 единиц Беларусь отправила Зимбабве. В африканскую страну техника должна была попасть через Клайпедский порт. Только вот путешествие закончилось, так и не начавшись. Вильнюс решил, что пожарные машины надо конфисковать, так как они были произведены белорусской компанией, находящейся под санкциями ЕС. 

Литва украла у Зимбабве белорусские пожарные машины-2

В Зимбабве эту новость восприняли, мягко говоря, с удивлением. Там заявили, что арест спецтехники не имеет никаких правовых оснований. А машины срочно необходимы для защиты жизни и имущества, а также сохранения объектов всемирного наследия Зимбабве и спасения сельхозкультур, которые выжили во время сильнейшей засухи. Но Вильнюс остался глух ко всем доводам и убеждениям. Желание сделать щедрый подарок Украине, пусть даже за чужой счет, оказалось сильнее здравого смысла. 

# Международная политика

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