Литва украла у Зимбабве белорусские пожарные машины

Литва решила провернуть очередную благотворительную акцию в поддержку Украины. На этот раз Киеву бескорыстно передали около 20 белорусских пожарных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот только со щедрым подарком вышел большой конфуз. Оказывается, спецтехника литовскими властями была, можно сказать, украдена. Партию пожарных машин в количестве 17 единиц Беларусь отправила Зимбабве. В африканскую страну техника должна была попасть через Клайпедский порт. Только вот путешествие закончилось, так и не начавшись. Вильнюс решил, что пожарные машины надо конфисковать, так как они были произведены белорусской компанией, находящейся под санкциями ЕС.