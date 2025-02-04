Литва призвала страны ЕС покупать у США больше оружия

Литва будет покупать больше оружия у США и считает необходимым сделать это же всем странам Евросоюза. Об этом заявили в руководстве балтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литва будет покупать больше оружия у США и считает необходимым сделать это же всем странам Евросоюза. Об этом заявили в руководстве балтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские товары. И в Литве уверены, что единственный путь избежать торговой войны – найти варианты, которые могут быть интересны Вашингтону. Отметим, Вильнюс является одним из крупнейших покупателей американского оружия. На эти цели там направили почти 1,5 миллиарда евро.