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Литва призвала страны ЕС покупать у США больше оружия

04 февраля 2025 08:02
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Литва будет покупать больше оружия у США и считает необходимым сделать это же всем странам Евросоюза. Об этом заявили в руководстве балтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Литва призвала страны ЕС покупать у США больше оружия-2

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские товары. И в Литве уверены, что единственный путь избежать торговой войны – найти варианты, которые могут быть интересны Вашингтону. Отметим, Вильнюс является одним из крупнейших покупателей американского оружия. На эти цели там направили почти 1,5 миллиарда евро. 

# Международная политика # США

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