Польские власти до сих пор не помогают пострадавшим от масштабных наводнений

Польские власти громко заявляют о достижениях в области обороны от военных угроз, якобы исходящих с Востока, и замолкают перед тенью внутренних проблем. Все помнят масштабные наводнения, которые нанесли ущерб десяткам польских городов и поселков. Их жителям до сих пор не оказана должная помощь. Последствия стихии также не устранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, жители города Строне-Сленске вот уже четыре месяца остаются вне зоны комфорта. Кроме домов разрушены канализация, водопровод, повреждены дороги. Ущерб от наводнения составил около 50 миллионов евро. Ссылаясь, в том числе на отсутствие денег, власти не сделали практически ничего из того, что обещали, как только вода сошла. Не отремонтированы мосты и путепроводы. До сих пор не могут открыться многие гостиницы, кафе и рестораны. Жители пострадавших домов до сих пор не получили компенсаций и местные власти с помощью не спешат.