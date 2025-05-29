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Литва построила крупнейший в стране полевой лагерь в 15 км от границ с Беларусью

29 мая 2025 07:08
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Литва наращивает военную активность. В 15 километрах от границы с Беларусью развернут крупнейший в стране военно-полевой лагерь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва построила крупнейший в стране полевой лагерь в 15 км от границ с Беларусью-2

Его основная особенность – масштаб и современная инфраструктура. Здесь оборудованы дороги, есть кухня и помещения, где могут расположиться около 2 000 солдат. В районе лагеря создан полигон для круглогодичных учений. Об этом заявили в Министерстве обороны республики. Правда, там отказались сообщать, когда на новый военный объект, построенный на границе с Беларусью, прибудут первые подразделения армии.

# Граница

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