Литва построила крупнейший в стране полевой лагерь в 15 км от границ с Беларусью

Литва наращивает военную активность. В 15 километрах от границы с Беларусью развернут крупнейший в стране военно-полевой лагерь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его основная особенность – масштаб и современная инфраструктура. Здесь оборудованы дороги, есть кухня и помещения, где могут расположиться около 2 000 солдат. В районе лагеря создан полигон для круглогодичных учений. Об этом заявили в Министерстве обороны республики. Правда, там отказались сообщать, когда на новый военный объект, построенный на границе с Беларусью, прибудут первые подразделения армии.