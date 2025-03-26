Помимо милитаризации Украины, европейские политики не забывают и о собственных вооружениях. Ради своих амбиций они даже готовы разрушать международные договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Литвы подтвердил, что его страна в настоящее время находится в процессе выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. На этом фоне республика намерена нарастить производство взрывчатых веществ.

Пока этот вопрос рассматривают парламент и глава государства. А сам отзыв ратификаций вступит в силу через полгода после того, как об этом уведомят хранителя документа, генерального секретаря ООН.

Вместе с Вильнюсом выйти из инициативы планируют Варшава, Рига и Таллин. Оправдывая отказ от международных договоренностей так называемой агрессией с Востока, прибалтийские республики совместно с Польшей увеличивают риск эскалации на восточном фланге НАТО.