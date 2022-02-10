Литовские предприятия выводят бизнес за границу из-за напряжённых отношений с Китаем

Литовские предприятия выводят бизнес за границу из-за напряженных отношений с Китаем. Таким образом бизнес пытается обойти неофициальные санкции Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам главы Вильнюсской ассоциации промышленности и предпринимательства, две компании уже прекратили свою деятельность в Литве. Еще примерно полторы сотни планируют открыть представительства за рубежом.

Дело в том, что для многих предпринимателей гораздо проще отказаться от бизнеса в маленькой прибалтийской республике, чем потерять огромный китайский рынок. Ведь Пекин уже отворачивается от всех товаров, которые имеют хоть какое-то отношение к Литве. В связи с этой ситуацией местные издания иронично предложили вручить министру иностранных дел Литвы какой-нибудь орден. Ведь именно он ответственен за разрушения дипотношений с Китаем.