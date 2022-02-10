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Литовские предприятия выводят бизнес за границу из-за напряжённых отношений с Китаем

10 февраля 2022 15:46
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Литовские предприятия выводят бизнес за границу из-за напряженных отношений с Китаем. Таким образом бизнес пытается обойти неофициальные санкции Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам главы Вильнюсской ассоциации промышленности и предпринимательства, две компании уже прекратили свою деятельность в Литве. Еще примерно полторы сотни планируют открыть представительства за рубежом.

Литовские предприятия выводят бизнес за границу из-за напряжённых отношений с Китаем-1

Дело в том, что для многих предпринимателей гораздо проще отказаться от бизнеса в маленькой прибалтийской республике, чем потерять огромный китайский рынок. Ведь Пекин уже отворачивается от всех товаров, которые имеют хоть какое-то отношение к Литве. В связи с этой ситуацией местные издания иронично предложили вручить министру иностранных дел Литвы какой-нибудь орден. Ведь именно он ответственен за разрушения дипотношений с Китаем.

# Международная политика # Габриэлюс Ландсбергис # Сигитас Бесагирскас # Фотофакт

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