Прямой эфир

Літоўскі дэпутат заклiкаў разблакiраваць транзіт прадукцыі «Беларуськалія»

21 февраля 2025 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Літоўскі дэпутат заклiкаў разблакiраваць транзіт прадукцыі «Беларуськалія», каб краiна не страчвала прыбытак, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Літоўскі дэпутат заклiкаў разблакiраваць транзіт прадукцыі «Беларуськалія»-2

Валюс Ажуолас выказаў меркаванне, што варта выкарыстоўваць метад прэзідэнта ЗША Дональда Трампа: «рабіць тое, што выгадна дзяржаве». Акрамя таго, парламентарый адзначыў, што ў Літве неабходна прыняць закон аб замежных агентах. Нагадаем, Вашынгтон прыпыніў дзейнасць USAID, заблакіраваў усе патокі дапамогі, каб правесці аўдыт і высветліць, куды насамрэч ішлі грошы. Такую ж прапанову агучыў і літоўскі дэпутат.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Аргенціна сутыкнулася з падзеннем ураджайнасці сельгаскультур
21 февраля 2025 06:25

Аргенціна сутыкнулася з падзеннем ураджайнасці сельгаскультур

Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 млрд евро
20 февраля 2025 19:49

Во Франции дефицит пенсионного фонда составил 6,6 млрд евро

Страны Евросоюза одобрили новый пакет санкций против России
20 февраля 2025 19:48

Страны Евросоюза одобрили новый пакет санкций против России