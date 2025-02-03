Лидеры стран ЕС собрались на неофициальном саммите в Брюсселе

Лидеры стран Европейского союза собрались на неофициальном саммите в Брюсселе. Они в очередной раз предпринимают попытку сложить пазл под названием «оборонная стратегия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия подсчитала, что на укрепление обороны в ближайшие десятилетия нужно ни много ни мало 500 миллиардов евро. Цифра впечатляет. Только вот в бюджете на этот период предусмотрено всего 8 миллиардов. Напряженности добавляет возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его громкие заявления. Политики внезапно спохватились: оказалось, что независимая оборона Европе просто необходима. Вот только они не могут понять, с чего начать.

Так, Франция настояла на покупке оружия только отечественного производства. Однако такое решение грозит новым витком недовольства со стороны Трампа. Единственной стратегией европейских политиков по-прежнему остается ожидание приказов из-за океана, а независимость им может только сниться.