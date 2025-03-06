Лидеры ЕС собрались на экстренном саммите по вопросу поддержки Киева без участия США

В то время как США и Россия пытаются найти пути разрешения конфликта на Украине, европейские политики, напротив, ищут способы его затягивания. Лидеры стран Евросоюза собираются в Брюсселе на экстренный саммит, чтобы обсудить, как поддержать Киев без участия Соединенных Штатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорость, с которой участники встречи прибыли в бельгийскую столицу, продиктована намерением Вашингтона приостановить военную помощь Украине. Теперь в Брюсселе предстоит решить, какие гарантии безопасности способен предложить Евросоюз, сколько дополнительных средств он готов выделить и какое количество оружия направить, чтобы компенсировать отсутствие поддержки со стороны США. Однако этот парад солидарности может сорвать премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан считает, что стремление лидеров стран ЕС к продолжению военных действий в Украине является опасной ошибкой. Он также пообещал наложить вето на решение участников саммита о выделении нового пакета военной помощи Киеву.