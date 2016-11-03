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Летом 2017 года в Венеции начнёт действовать лимит на туристов

03 ноября 2016 11:24
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Новости Италии. Посмотреть на жемчужину Адриатики можно теперь будет только по спискам.

Власти Венеции вводят лимит на туристов.

Это решение вступит в силу летом 2017 года.

Как ограничат бесчисленные потоки путешественников – пока не сообщается. Но идея «закрыть» город при помощи турникетов вызвала бурную дискуссию, которая явно не идет на пользу решению мэрии.

Вдобавок количество людей впускаемых в Венецию с лета 2017 тоже пока не разглашено.

Но несмотря на протест толпы, мэр и его советники строго уверены – такой шаг улучшить качество туризма и поможет местным жителям вести более спокойный образ жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Италия

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