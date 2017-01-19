Лавина накрыла отель в Италии: в здании находились около 30 постоятельцев

Новости Италии. В погребенном под лавиной отеле в итальянском регионе Абруццо найдены тела около 30 человек. Выжили, по предварительным данным, лишь двое постояльцев.

Спасатели добирались до гостиницы, которая расположена в горном массиве, всю ночь. Из-за плохой погоды в районе ЧП невозможно использовать спецтехнику. Поэтому отель откапывали вручную. Лавина сошла на него после серии подземных толчков.

В Риме землетрясение накануне парализовало транспортную систему города. Была приостановлена работа метро. Людей из офисов и школ эвакуировали. Ситуацию осложняют сильные холода и снегопады. Из-за непогоды 300 тысяч человек остались без света, а почти 5 тысяч жителей – и без воды, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.