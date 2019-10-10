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Лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы назовут в Стокгольме

10 октября 2019 08:31
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Новости Швеции. В Стокгольме 10 октября назовут имена лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году впервые к выбору были привлечены независимые эксперты.

Лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы назовут в Стокгольме-1

По правилам Нобелевского комитета, имена номинантов не разглашаются заранее и в течение следующих 50 лет. Однако ежегодно букмекеры принимают ставки на победителя.

В 2019 году в пятерку возможных нобелевских лауреатов, по версии британских букмекеров, вошли писатели и поэты из Канады, Гваделупы, Польши и России. Все они женщины.

# Нобелевская премия # Фотофакт

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