Латвийские силовики выбросили на белорусскую территорию двух избитых беженцев

Об издевательствах рассказали сами пострадавшие. Перед выталкиванием военные демократической Латвии избили их дубинками, а также применили электрошокеры. Двоих мужчин с явными следами истязаний обнаружили белорусские пограничники. Они оказали беженцам первую помощь и вызвали медиков. Прибывшая на место бригада диагностировала многочисленные ушибы и ссадины на теле, а также следы применения электрошокера. Пострадавшие доставлены в больницу. Отметим, это не первая демонстрация жестокого отношения латвийских силовиков к людям. Только за этот месяц третий зафиксированный случай противоправных действий.