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Латвийские силовики выбросили на белорусскую территорию двух избитых беженцев

27 июня 2024 20:38
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Еще одна прибалтийская республика продолжает удивлять своей бесчеловечной политикой. Латвийские силовики выбросили на белорусскую территорию двух избитых беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские силовики выбросили на белорусскую территорию двух избитых беженцев-1

Об издевательствах рассказали сами пострадавшие. Перед выталкиванием военные демократической Латвии избили их дубинками, а также применили электрошокеры. Двоих мужчин с явными следами истязаний обнаружили белорусские пограничники. Они оказали беженцам первую помощь и вызвали медиков. Прибывшая на место бригада диагностировала многочисленные ушибы и ссадины на теле, а также следы применения электрошокера. Пострадавшие доставлены в больницу. Отметим, это не первая демонстрация жестокого отношения латвийских силовиков к людям. Только за этот месяц третий зафиксированный случай противоправных действий.

# Граница # Новости Латвии

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