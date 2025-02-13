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Курс доллара рухнул после телефонного разговора Путина и Трампа

13 февраля 2025 09:29
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Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 18 сентября 2024 года упал ниже 91 рубля, курс евро впервые с 12 августа стал ниже 95 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Курс доллара рухнул после телефонного разговора Путина и Трампа-1

Фото: pixabay

По данным на 10:18 мск доллар падал на 3,2 процента до 90,98 рубля, к 10:33 мск курс падал до 90,88 рубля (-3,3 процента). Курс евро по состоянию на 10:28 мск опускался на 2,95 % до 94,787 рубля, к 10:33 мск замедлился до 94,79 рубля (-2,94 %).

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор, где обсуждали украинский конфликт, двусторонние отношения, а также условились встретиться лично.

# Международная политика

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