Курс доллара рухнул после телефонного разговора Путина и Трампа

Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 18 сентября 2024 года упал ниже 91 рубля, курс евро впервые с 12 августа стал ниже 95 рублей. Об этом пишет ТАСС.

По данным на 10:18 мск доллар падал на 3,2 процента до 90,98 рубля, к 10:33 мск курс падал до 90,88 рубля (-3,3 процента). Курс евро по состоянию на 10:28 мск опускался на 2,95 % до 94,787 рубля, к 10:33 мск замедлился до 94,79 рубля (-2,94 %).

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор, где обсуждали украинский конфликт, двусторонние отношения, а также условились встретиться лично.