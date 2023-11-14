Кулеба заявил, что Украина не получит от ЕС обещанный миллион боеприпасов до весны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что Евросоюз не сможет исполнить свое обещание о поставках Киеву 1 млн артснарядов к марту 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, причина не в отсутствии политической воли, а в сложностях оборонного производства и в бюрократических препонах. Несмотря на это, ЕС уже начал предпринимать меры по исправлению проблем, но Кулеба подчеркивает, что процесс надо ускорить. По данным Bloomberg, за половину запланированного срока Украине было поставлено лишь около 30% обещанных снарядов.