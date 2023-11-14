Прямой эфир

Кулеба заявил, что Украина не получит от ЕС обещанный миллион боеприпасов до весны

14 ноября 2023 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что Евросоюз не сможет исполнить свое обещание о поставках Киеву 1 млн артснарядов к марту 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, причина не в отсутствии политической воли, а в сложностях оборонного производства и в бюрократических препонах. Несмотря на это, ЕС уже начал предпринимать меры по исправлению проблем, но Кулеба подчеркивает, что процесс надо ускорить. По данным Bloomberg, за половину запланированного срока Украине было поставлено лишь около 30% обещанных снарядов.

# Оружие и боеприпасы # Дмитрий Кулеба

Другие новости рубрики

Все новости
Дальнобойщики Польши требуют отменить все льготы для украинских перевозчиков
14 ноября 2023 10:17

Дальнобойщики Польши требуют отменить все льготы для украинских перевозчиков

Писториус: ЕС не сможет вовремя поставить Украине миллион боеприпасов
14 ноября 2023 10:02

Писториус: ЕС не сможет вовремя поставить Украине миллион боеприпасов

Newsweek: Украина не победит в конфликте без масштабного вмешательства США
14 ноября 2023 09:43

Newsweek: Украина не победит в конфликте без масштабного вмешательства США