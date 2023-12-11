Кулеба: ради членства в ЕС Украина попрыгает и спляшет при необходимости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что для вступления в ЕС Киев готов выполнять все необходимые условия, в том числе «попрыгать и сплясать». Об этом пишет РИА Новости.

«Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно… Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат», – заявил Кулеба.

Он отметил, что все основные рекомендации Венецианской комиссии уже имплементированы в законодательство Украины. Но Венгрия препятствует предоставлению Киеву финансовой помощи и выступает против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

В то же время Европейская комиссия рекомендует начать переговорный процесс о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, но решение должно быть единогласно принято всеми членами союза.