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Кулеба: ради членства в ЕС Украина попрыгает и спляшет при необходимости

11 декабря 2023 11:18
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что для вступления в ЕС Киев готов выполнять все необходимые условия, в том числе «попрыгать и сплясать». Об этом пишет РИА Новости.

«Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно… Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат», – заявил Кулеба.

Он отметил, что все основные рекомендации Венецианской комиссии уже имплементированы в законодательство Украины. Но Венгрия препятствует предоставлению Киеву финансовой помощи и выступает против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

В то же время Европейская комиссия рекомендует начать переговорный процесс о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, но решение должно быть единогласно принято всеми членами союза.

# Международная политика # Дмитрий Кулеба

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