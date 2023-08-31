Кулеба посоветовал критикам контрнаступления ВСУ заткнуться

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к критикам динамики наступления украинской армии с просьбой заткнуться, потому что тем самым они плюют в физиономию украинскому солдату, сообщает РИА Новости.

Он предложил критикующим съездить в Украину и самостоятельно попробовать освободить хоть один квадратный сантиметр.

Украинская контрнаступательная операция была начата 4 июня. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал отсутствие каких-либо достижений у украинских войск. По заявлениям Министерства обороны РФ, украинские войска потеряли более 43 тыс. человек и свыше 4900 единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard.