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Кулеба посоветовал критикам контрнаступления ВСУ заткнуться

31 августа 2023 12:00
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к критикам динамики наступления украинской армии с просьбой заткнуться, потому что тем самым они плюют в физиономию украинскому солдату, сообщает РИА Новости.

Он предложил критикующим съездить в Украину и самостоятельно попробовать освободить хоть один квадратный сантиметр. 

Украинская контрнаступательная операция была начата 4 июня. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал отсутствие каких-либо достижений у украинских войск. По заявлениям Министерства обороны РФ, украинские войска потеряли более 43 тыс. человек и свыше 4900 единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard.

# Международная политика # Дмитрий Кулеба

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