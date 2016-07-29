Кто стоит за очередным взломом базы данных демократической партии США?

Новости США. Хакеры в очередной раз атаковали базу данных демократической партии США. На этот раз киберпреступникам удалось извлечь информацию о покровителях и спонсорах фракции. Впрочем, на данный момент эти данные в сеть не сливали, и требований никаких хакеры также не выдвигают.

Тем временем верхушка демократов считает, что взлом мог организовать Трамп при поддержке российских хакеров. Политтехнологи в действии.

Кстати, эта новость несколько омрачила финальный день национального съезда демократической партии. На нем Хиллари Клинтон дала официальное согласие на участие в президентской гонке от фракции, чей главный символ – осёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.