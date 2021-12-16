Пандемия может завершиться в 2022 году. ВОЗ сделала прогноз

Пандемия может завершиться в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой прогноз сделали во Всемирной организации здравоохранения.

Как рассказал технический руководитель ВОЗ, в мире есть все, чтобы сократить число госпитализаций, а также снизить смертность. Однако с появлением омикрон-штамма ситуация может измениться. Как заявили в ВОЗ, новый вариант COVID-19 распространяется очень быстро, а число зараженных им удваивается каждые два-три дня.