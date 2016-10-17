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Крупная автоавария в Пакистане: почти 30 человек погибли, более 60 – ранены

17 октября 2016 07:26
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Новости Пакистана. Крупная авария в Пакистане. В результате столкновения двух автобусов погибли почти 30 человек. Более 60 пассажиров получили травмы. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают отряды спасателей.

Отметим, по данным пакистанского бюро статистики, в стране ежегодно происходит более 9 тысяч дорожных происшествия, в которых гибнет около 5 тысяч человек. Причиной аварий чаще всего становится несоблюдение правил дорожного движения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Аварии в Пакистане

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