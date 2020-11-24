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Крупная авария в Китае. На скоростной автомагистрали столкнулись 40 машин

24 ноября 2020 15:44
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Новости Китая. Крупное ДТП в Китае: в результате столкновения 40 автомобилей вспыхнул сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупная авария в Китае. На скоростной автомагистрали столкнулись 40 машин-1

Авария произошла на скоростной автомагистрали в провинции Шэньси. Более 10 транспортных средств оказались охвачены огнем. В ликвидации пожара участвовали свыше ста человек.

Им удалось взять пламя под контроль и предотвратить возгорание большегруза, в цистерне которого был метанол.

Крупная авария в Китае. На скоростной автомагистрали столкнулись 40 машин-4

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Из горящих автомобилей извлекли двух граждан. Не исключается, что в ловушке могут находиться еще несколько человек.

# Авария в Китае # Фотофакт

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