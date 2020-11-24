Крупная авария в Китае. На скоростной автомагистрали столкнулись 40 машин

Новости Китая. Крупное ДТП в Китае: в результате столкновения 40 автомобилей вспыхнул сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им удалось взять пламя под контроль и предотвратить возгорание большегруза, в цистерне которого был метанол.

Авария произошла на скоростной автомагистрали в провинции Шэньси. Более 10 транспортных средств оказались охвачены огнем. В ликвидации пожара участвовали свыше ста человек.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Из горящих автомобилей извлекли двух граждан. Не исключается, что в ловушке могут находиться еще несколько человек.