Кровавая атака на мечети в Новой Зеландии: нападавший полностью признал свою вину

Новости Новой Зеландии. Напавший на мечети в Новой Зеландии признал свою вину по всем пунктам, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Брентона Тарранта обвиняют в убийстве, покушениях на убийство, а также организации и исполнении теракта.

Напомним, кровавая атака произошла 15 марта 2019 года. 29-летний австралиец открыл стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч. В результате нападения погиб 51 человек, в том числе женщины и дети. Еще около 50 пострадали.

Во время преступления обвиняемый вел прямую трансляцию в соцсетях. Свою вину Таррант не признавал целый год.