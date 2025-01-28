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Корпорация Coca-Cola отзывает продукцию в Европе из-за хлоратов

28 января 2025 09:23
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Корпорация Coca-Cola отозвала партии напитков в Европе из-за высокого уровня содержания токсичных для здоровья хлоратов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence Presse.

Корпорация Coca-Cola отзывает продукцию в Европе из-за хлоратов-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Отзыв затрагивает Coca-Cola, Sprite и другие виды напитков, распространяемые с ноября 2024 года в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге. 

В настоящее время компания находится в контакте с властями затронутых стран. Хлораты могут вызвать метгемоглобинемию и разрушение эритроцитов, а смертельная доза для человека составляет 10 граммов на килограмм веса тела.

# Здоровье

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