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Король Испании распустил парламент

24 сентября 2019 14:24
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Новости Испании. Указ о роспуске парламента подписал король Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также монарх назначил дату новых выборов: они состоятся 10 ноября.

Король Испании распустил парламент-1

За последние 4 года это будут уже четвёртые выборы в парламент. Последние прошли 28-го апреля. Победу на них одержала социалистическая рабочая партия во главе с Педро Санчесом.

Король Испании распустил парламент-4

Однако социалисты получили лишь 123 мандата, чего не хватило для формирования однопартийного правительства. А договориться о создании коалиции за отведённое время не удалось.

# Европарламент # Педро Санчес # Фотофакт

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