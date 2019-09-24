Король Испании распустил парламент

Новости Испании. Указ о роспуске парламента подписал король Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также монарх назначил дату новых выборов: они состоятся 10 ноября.

За последние 4 года это будут уже четвёртые выборы в парламент. Последние прошли 28-го апреля. Победу на них одержала социалистическая рабочая партия во главе с Педро Санчесом.