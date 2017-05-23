«Контроля на входе в арену не было, проверяли только бутылки с водой»: что известно о теракте в Манчестере

Новости Великобритании. Манчестер приходит в себя после ночной трагедии. После взрыва на городском стадионе, который прогремел минувшей ночью, 8 человек остаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На эту минуту известно о 120 пострадавших и 22 погибших. Впрочем, цифры могут расти: многие находятся в тяжелом состоянии. Белорусов среди пострадавших нет, – сообщают наши диппредставители в Великобритании. Тем временем по подозрению в причастности к теракту задержаны уже двое. Паника, крики и плач. Это первые секунды после взрыва. Кто-то буквально спрыгивает с перил, кто-то лежит на полу. Зрители рок-концерта вдруг оказались невольными свидетелями представления совсем другого рода.

Пострадавшая:

Мы выходили с концерта к дверям, затем начали спускаться к съемочной площадке. Именно тогда мы услышали хлопок. Все, что я могла слышать, было криком, люди плакали, все бегали везде. Это было безумие. Среди погибших много детей и подростков. Поклонники Арианы Гранде. Причем большинство из них были на концерте без родителей. Те встречали их у выхода. И так и не встретили. Восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Среди них могла быть и дочь белоруса. Юрий Истомин, наш соотечественник, живет в 20 минутах от злосчастной арены.

Юрий Истомин:

Узнали уже о случившемся где-то в четыре утра, дети пошли в школу, я проводил дочь. К сожалению, меньше людей пришли в школу. Из 16 человек в дочкином классе было 6 или 5. На прошлой неделе закончились экзамены у начальной школы, и многие из ее класса, я знаю детей, получили билеты в подарок от родителей на этот концерт. У многих людей в семьях или кто-то был там, или есть пострадавшие. Конечно, много полиции здесь, появились в городе автоматчики. Оказалось, что человек, который совершил это, за четыре часа до этого в твиттере разместил информацию о том, что этот теракт будет, подготовлено это все было. К сожалению, не сработала система контроля, обеспечения безопасности.

Взрывное устройство в действие привел террорист-смертник. Известно, что он был один и скончался на месте. Британские СМИ сообщают, что полиция Манчестера уже арестовала несколько человек в рамках расследования теракта. Тем временен кварталы у арены до сих пор оцеплены. Во многих районах пробки, не ходят поезда. А британцы на улицы выходят с опаской.

Евгения Жмакова:

Страх перед тем, чтобы быть в людных местах, где большое скопление народа, потому что не знаешь, где может что-то случиться. Была недостаточная проверка сумок при входе на концерт. Проверяли очень легко, только смотрели, есть ли вода в бутылках, что за жидкость. То есть у многих даже не открывали сумки. Могли пронести что угодно. И сейчас идет большая критика. В Британии то и дело поступают сообщения о подозрительных предметах в общественных местах. Так, утром эвакуировали ЖД-вокзал в Лондоне. То же самое случилось в торговом центре в Манчестере. Сейчас их работа восстановлена. Меры безопасности в городе усилены. Обстановку контролируют с вертолетов.

Йен Хопкинс, начальник полиции графства Большой Манчестер:

В настоящее время мы развернули масштабную операцию. Мы делаем все, что можем, работая с местными и национальными агентствами, чтобы поддержать пострадавших. Информация об атаке постоянно обновляется. В связи с этим начала работу Национальная горячая линия. С Великобританией скорбит и весь мир. Гости Каннского кинофестиваля почтили жертв минутой молчания. Игроки футбольного «МЮ» отменили предматчевую пресс-конференцию. А Эйфелева башня в Париже 23 мая засияет цветами британского флага. Взрыв в Манчестере стал вторым крупным терактом в Великобритании за три последних месяца. А в Европе и вовсе шестым с начала года. Впрочем, здесь опасаются новых атак. В стране не отменяют повышенный уровень террористической угрозы. Соболезнование от имени белорусского народа и себя лично Королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, а также родным и близким погибших выразил Александр Лукашенко.