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Жилой дом обрушился в Бахрейне: госпитализированы около 20 человек

10 октября 2018 09:07
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Новости Бахрейна. Около 20 человек доставлены в больницы Бахрейна после обрушения двухэтажного жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в столичном районе Салмания.

Жилой дом обрушился в Бахрейне: госпитализированы около 20 человек-1

После происшествия к месту ЧП были направлены сотрудники службы гражданской обороны, патрули службы безопасности, а также около 20 бригад скорой помощи. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов.

Экспертам предстоит выяснить обстоятельства ЧП.

Жилой дом обрушился в Бахрейне: госпитализированы около 20 человек-4

# Обрушение дома # Фотофакт

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