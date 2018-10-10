Жилой дом обрушился в Бахрейне: госпитализированы около 20 человек

Новости Бахрейна. Около 20 человек доставлены в больницы Бахрейна после обрушения двухэтажного жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в столичном районе Салмания.
Новости Бахрейна. Около 20 человек доставлены в больницы Бахрейна после обрушения двухэтажного жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в столичном районе Салмания.
После происшествия к месту ЧП были направлены сотрудники службы гражданской обороны, патрули службы безопасности, а также около 20 бригад скорой помощи. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов.
Экспертам предстоит выяснить обстоятельства ЧП.