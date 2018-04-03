Когда появилось первое селфи? В Лос-Анджелесе работает интерактивная выставка

Новости США. В американском Лос-Анджелесе открылась интерактивная выставка посвящённая истории и феномену селфи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создатели необычной экспозиции решили, что этот вид искусства приобрёл масштабы, заслуживающие своего места в музее. Вопреки всеобщему мнению, что автопортреты – атрибут современного общества, кураторы доказывают: первые селфи появились 40 тысяч лет назад, когда первобытные люди изображали себя на стенах пещер.