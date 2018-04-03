Прямой эфир

Когда появилось первое селфи? В Лос-Анджелесе работает интерактивная выставка

03 апреля 2018 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском Лос-Анджелесе открылась интерактивная выставка посвящённая истории и феномену селфи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда появилось первое селфи? В Лос-Анджелесе работает интерактивная выставка-1

Создатели необычной экспозиции решили, что этот вид искусства приобрёл масштабы, заслуживающие своего места в музее. Вопреки всеобщему мнению, что автопортреты – атрибут современного общества, кураторы доказывают: первые селфи появились 40 тысяч лет назад, когда первобытные люди изображали себя на стенах пещер.

Когда появилось первое селфи? В Лос-Анджелесе работает интерактивная выставка-4

Когда появилось первое селфи? В Лос-Анджелесе работает интерактивная выставка-6

# Фотофакт # Выставка

Другие новости рубрики

Все новости
Для автомобилистов въезд в определённые районы городов Польши стал платным
03 апреля 2018 12:23

Для автомобилистов въезд в определённые районы городов Польши стал платным

В многоэтажке Бангкока вспыхнул пожар, 60 человек пострадали
03 апреля 2018 12:19

В многоэтажке Бангкока вспыхнул пожар, 60 человек пострадали

Учёные: красное мясо может спровоцировать рак
03 апреля 2018 11:54

Учёные: красное мясо может спровоцировать рак