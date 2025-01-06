КНДР запустила первую в 2025 году баллистическую ракету в сторону Японского моря. Южнокорейские эксперты считают, что речь в данном случае идет об оружии средней дальности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с инцидентом в войсках Республики Корея было проведено повышение уровня боевой готовности. В настоящее время идет сбор аналитических данных о характеристиках ракеты. Известно, что она упала в воду, пролетев около 1 100 километров. Это был первый запуск в 2025 году. Армия Южной Кореи наблюдает за обстановкой вокруг в ожидании последующих пусков.