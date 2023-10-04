Китайская подлодка попала в ловушку для британских судов, погибли 55 моряков

Причина ЧП с атомной подлодкой КНР, якобы потерпевшей крушение в Тайваньском проливе, заключается в ее столкновении с ловушками, который были нацелены на субмарины НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Mail.

В августе текущего года СМИ и социальные сети опубликовали сообщение о крушении атомной подводной лодки ВМС Китая типа 093 Shang. Сообщалось, что экипаж судна погиб весь.

В статье говорится: «подводная лодка столкнулась с цепным и якорным препятствиями, используемыми ВМС Китая для заманивания в ловушку подводных лодок США и союзников». В результате произошел сбой в системе подачи кислорода, что вызвало гипоксию у экипажа. Всего погибло 55 моряков, информирует Daily Mail.

Министерства обороны КНР опровергли подобные заявления, назвав такие публикации ложью. На Тайване также сообщили, что доказательства аварии не были обнаружены.