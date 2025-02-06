Китай введёт ответное повышение пошлин на ряд товаров из США

Китай вводит ответное повышение пошлин на ряд товаров из США. Меры вступят в силу с начала следующей недели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тариф на уголь и сжиженный газ составит 15 %, на нефть, сельхозтехнику и машины – 10. Кроме того, Пекин объявил о дополнительном экспортном контроле изделий, содержащих вольфрам и другие редкие металлы. Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из КНР в размере 10 %.