Китай увеличит военный бюджет до 178 миллиардов долларов

Новости Китай. Темпы его роста по сравнению с 2019 годом сократились и стали самыми низкими почти за 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китай. Темпы его роста по сравнению с 2019 годом сократились и стали самыми низкими почти за 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сложившуюся ситуацию повлиял в том числе коронавирус.
Пандемия, к слову, станет одной из главных тем сессии Всекитайского собрания народных представителей. Заседание началось 22 мая и продлиться 7 дней. Депутаты обсудят текущие общественно-политические проблемы, вопросы национальной безопасности и восстановления экономики страны.