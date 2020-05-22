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Китай увеличит военный бюджет до 178 миллиардов долларов

22 мая 2020 12:45
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Новости Китай. Темпы его роста по сравнению с 2019 годом сократились и стали самыми низкими почти за 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай увеличит военный бюджет до 178 миллиардов долларов-1

На сложившуюся ситуацию повлиял в том числе коронавирус.

Китай увеличит военный бюджет до 178 миллиардов долларов-4

Пандемия, к слову, станет одной из главных тем сессии Всекитайского собрания народных представителей. Заседание началось 22 мая и продлиться 7 дней. Депутаты обсудят текущие общественно-политические проблемы, вопросы национальной безопасности и восстановления экономики страны.

# Китай # Фотофакт

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