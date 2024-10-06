Киеву предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

Властям Киева могут быть предложен конкретный алгоритм действий для вступления в НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

Местом, где будет обсуждаться данный вопрос, является встреча контактной группы на базе Рамштайн в ФРГ. По информации WP, Члены Альянса прорабатывают вариант предоставления Украине конкретных шагов для вхождения в блок.