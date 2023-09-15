Картину Пикассо «Женщина с часами» выставят на аукцион за 120 млн долларов

Новости США. Картина Пабло Пикассо «Женщина с часами» выставлена на аукцион. За нее планируют выручить около 120 миллионов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее работа находилась у коллекционера. Однако теперь он распродает все то, что с трепетом собирал годами. На полотне изображена возлюбленная художника Мари-Терез Вальтер.

Брук Лэмпли, сотрудница аукционного дома:

Эта картина фактически первая рассказывает о романе художника. За ней следовал невероятно глубокий и романтический цикл работ.