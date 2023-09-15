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Картину Пикассо «Женщина с часами» выставят на аукцион за 120 млн долларов

15 сентября 2023 09:57
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Новости США. Картина Пабло Пикассо «Женщина с часами» выставлена на аукцион. За нее планируют выручить около 120 миллионов долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картину Пикассо «Женщина с часами» выставят на аукцион за 120 млн долларов-1

Ранее работа находилась у коллекционера. Однако теперь он распродает все то, что с трепетом собирал годами. На полотне изображена возлюбленная художника Мари-Терез Вальтер.

Картину Пикассо «Женщина с часами» выставят на аукцион за 120 млн долларов-4

Брук Лэмпли, сотрудница аукционного дома:
Эта картина фактически первая рассказывает о романе художника. За ней следовал невероятно глубокий и романтический цикл работ.

Картину Пикассо «Женщина с часами» выставят на аукцион за 120 млн долларов-7

Торги пройдут 8 и 9 ноября в Нью-Йорке. Ценителям прекрасного представят более 100 картин разных художников.

# Аукционы # Марина Кишкурно # Фотофакт

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