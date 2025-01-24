Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал миграционную политику Евросоюза

Изменение политического климата в коллективном Западе продолжает пропитываться правыми настроениями. Законы старых элит, которые бесконтрольно пропускали караваны мигрантов, теперь отменяются. Вслед за ужесточением новыми властями миграционных норм начались массовые задержания нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что иммигранты и правозащитные группы по всей стране готовятся к волнам рейдов, обещанных президентом Трампом в рамках его плана по депортации миллионов людей, не имеющих права пребывать в США. Подобная риторика начинает проникать и на европейский континент. Один из главных претендентов на пост канцлера Германии и глава крупнейшей оппозиционной партии Фридрих Мерц раскритиковал миграционную политику Евросоюза, назвав ее не эффективной.

По его словам, необходимо во главе угла ставить национальное законодательство, которое также надо реформировать. Политик призвал к отходу от принципа Шенгенского соглашения, пообещав ввести постоянный контроль на всех границах Германии с первого дня своего избрания на пост и выдворение всех нелегальных мигрантов.